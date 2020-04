Ibrahimovic, quarantena in barca: e fa il pescatore! (FOTO)

NEWS MILAN – “Zlatan Ibrahimovic passione pesca!”. Lo svedese sta trascorrendo in Svezia la sua quarantena per l’emergenza coronavirus, insieme alla famiglia. È tra i pochi calciatori del Milan ad aver lasciato l’Italia durante il lockdown deciso dal governo e comunità scientifica.

Oggi Ibrahimovic è stato fuori a pesca insieme ad un amico. Zlatan ha postato due foto e un video sul proprio profilo Instagram, con un pesce appena pescato. Una giornata in barca per Ibra, che si gode la vita e i momenti con famiglia e amici.