Ibrahimovic a Binotto: “So che sei dell’Inter, ma nessuno è perfetto”

Zlatan Ibrahimovic, ospite della Scuderia Ferrari a Maranello, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il direttore Mattia Binotto

Una giornata particolare per Zlatan Ibrahimovic, che è stato ospite della Ferrari nello storica pista di Maranello Fiorano. Poteva mancare il siparietto di un mai banale Ibra? Assolutamente no. Come mostrato dal profilo Twitter del 'cavallino rampante' lo svedese, al suo arrivo, è stato accolto dal direttore sportivo della Scuderia di Formula Uno Mattia Binotto. Zlatan gli ha portato in regalo una maglia rossonera, ma ha anche precisato di conoscere benissimo la sua fede nerazzurra. Un assist troppo ghiotto per uno come lui per non proferire una bella battuta. Queste le parole: "Per prima cosa ho un regalo per te. Lo so che sei dell'Inter, ma nessuno è perfetto".