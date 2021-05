Ibrahimovic-Lukaku, continua il botta e risposta? La foto dello svedese

Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non smettono di punzecchiarsi. Una saga che sembra non avere una fine: la 'story' dello svedese

Ibrahimovic-Lukaku, ennesimo atto. I due attaccanti di Milan e Inter, in diverse occasioni, hanno dimostrato di non avere un grande rapporto di amicizia. Dai battibecchi ai tempi del Manchester United a quelli attuali da 'cugini' la domanda è sempre la stessa: chi è il migliore dei due? Ciascuno è super convinto dei propri mezzi a partire da Zlatan, che dopo il derby d'andata si era proclamato Dio di Milano. La replica del belga non si era fatta attendere e, in occasione del match di ritorno, ci ha tenuto a mettere in chiaro le cose. Lo ha evidenziato, inoltre, dopo la vittoria dello scudetto, scrivendo una didascalia evidente al suo post: "Il vero Dio ha incoronato il Re, inchinatevi!". Ma è finita qui? Neanche per sogno.