Ibrahimovic guarda Marsiglia-Milan dalla Sardegna: il post sui social

Zlatan Ibrahimovic segue il suo Milan anche dalla Sardegna: da una storia su Instagram si evince come lo svedese stia guardando la gara contro il Marsiglia. Dopo essersi allenato per un lungo periodo sul Lago di Garda in una super villa lussuosa con il suo fisioterapista di fiducia, ora Ibrahimovic si è spostato, recandosi in terra sarda. Ma anche da lì non lascia da soli i compagni del Milan, impegnati in amichevole a Marsiglia. In basso la "prova".