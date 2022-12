Ibrahimovic: “Futuro così brillante che ho bisogno degli occhiali da sole”

Zlatan Ibrahimovic non vede l'ora di tornare a completa disposizione di Stefano Pioli. L'attaccante svedese negli ultimi mesi ha lavorato per recuperare dal problema al ginocchio che lo ha tenuto fermo ai box dallo scorso maggio. Come si può ricordare, pochi giorni dopo la conquista dello scudetto Ibrahimovic si è sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio, motivo per il quale è rimasto fuori per diverso tempo. Adesso le condizioni del 41enne svedese migliorano giorno dopo giorno, tanto da essere a Dubai insieme alla squadra per il ritiro.