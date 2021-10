Ibrahimovic, festa a Milanello per i suoi 40 anni: quante risate! (Video)

Il Milan, su Twitter, ha condiviso un video che mostra i festeggiamenti a Milanello per il compleanno di Zlatan Ibrahimovic

Oggi, 3 ottobre 2021, Zlatan Ibrahimovic compie 40 anni. Un traguardo importantissimo per un giocatore ancora decisivo. Come noto lo svedese ha festeggiato il suo compleanno a Milanello due giorni prima per permettere a tutto lo staff del Centro Sportivo di partecipare alla sua festa. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso il video di una giornata densa di divertimento e risate. Ecco il post. Olivier Giroud non convocato per Atalanta-Milan: ecco il motivo