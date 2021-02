Ibrahimovic e la solita autostima: “Se non sono un’icona io chi può esserlo?”

Il post social dell’icona Ibrahimovic

Il personaggio di Zlatan Ibrahimovic non finisce soltanto sul campo. Un giocatore che, nel corso degli anni, ha fatto parlare di se anche per il suo spropositato carisma. Una completezza che gli ha permesso di costruirsi un’identità parallela anche al di fuori del mondo calcio. Sono infatti molti i brand che hanno deciso di fare leva sulla sua persona per farsi pubblicità. L’ultimo, in ordine di tempo, il marchio ‘Dsquared2’, per cui lo svedese ha posato con diversi indumenti. In tutti la scritta ‘Icon’, che non è passata inosservata. Un assist troppo invitante per l’autostima di Ibra che, attraverso i propri profili social, si sbilancia così “Se non sono un’icona io chi può esserlo?”. Il post.

Attenzione ai movimenti di mercato di Maldini: occhi sul nuovo Neymar. VAI ALLA NOTIZIA >>>