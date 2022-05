Ibrahimovic, il discorso emozionante: “Nessuno credeva in noi, orgoglioso di voi”

L'emozionante discorso pronunciato da Zlatan Ibrahimovic all'interno dello spogliatoio al termine del match tra Sassuolo e Milan

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato il discorso pronunciato da Zlatan Ibrahimovic all'interno dello spogliatoio al termine di Sassuolo-Milan. "Quando abbiamo iniziato il primo giorno, quando sono arrivato io, non tanti hanno creduto in noi. Quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato siamo diventati un gruppo, e così è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni d'Italia, voglio ringraziare i giocatori e, parlo a nome di tutti, vogliamo ringraziare anche Paolo, Ricky e Ivan. Non è stato facile, ma abbiamo lottato come un gruppo. All'inizio nessuno credeva in noi e con queste parole siamo diventati più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Ora, però, fatemi un favore: festeggiate come campioni perché Milano non è Milan, ma Italia è Milan".