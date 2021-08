Milan, Ibrahimovic incontra Berlusconi: “La potenza fa la storia”

Zlatan Ibrahimovic ha incontrato Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan. Una foto insieme ed una didascalia eloquente a corredo

Zlatan Ibrahimovic ha incontrato Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan. Lo svedese è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio e la conseguente operazione al ginocchio. L'obiettivo è rientrare in tempo per la prima di campionato, a Genova contro la Sampdoria. L'iter procede bene e filtra cauto ottimismo sulla presenza di Ibra all'esordio in Serie A. Nel frattempo, come detto, l'attaccante ha incontrato Silvio Berlusconi. Una foto insieme, postata sui social, ed una didascalia eloquente a corredo: "La potenza non fa le cose giuste. Fa solo la storia".