Ibrahimovic carico per il derby: il suo messaggio social (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A due giorni dal derby Inter-Milan, Zlatan Ibrahimovic è carico per la sfida contro i nerazzurri. Dopo la quarantena domiciliare a cui è stato costretto per 14 giorni, causa positività al coronavirus, lo svedese ha voglia di spaccare tutto. Ecco foto e messaggio social:

“I see you”, ti vedo: Ibra con il pallone in mano lancia la sfida. È pronto al derby Inter-Milan di sabato sera a San Siro. E noi speriamo che questa sia la volta buona per non uscire sconfitti dall’ennesima partita contro i nerazzurri.

