Derby Inter-Milan, Donnarumma: “Il gap si è ridotto, dobbiamo dimostrarlo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan in programma sabato alle ore 18. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’:

Sul gap con l’Inter

“Si è ridotto, perché la società è stata brava a fare un buon mercato. Anche loro si sono rinforzati, naturalmente. Il mister sta facendo grandi cose, ora dobbiamo dimostare sul campo che il gap si sia ridotto. Non vediamo l’ora di scendere in campo e dimostare il valore che abbiamo”.

Sull’Inter

“Sono una grande squadra e hanno un grande allenatore. Hanno tutto per fare molto bene quest’anno, ma anche noi ci giochiamo le nostre carte e possiamo dire la nostra. Sono molto ottimista e convinto che faremo una grande partita”.

Sulla presenza di Ibrahimovic nel derby

“Tutti volevamo che Ibra ci fosse in questa partita e così è stato. Siamo tutti contenti, ci dà una grossa mano e so che lui è molto carico per questa partita”.

Sull’importanza di fare bene nel derby

“Fare bene il derby ci darebbe tanta forza e consapevolezza per affrontare questo campionato. Siamo ancora all’inizio”.

Sul gruppo

“Siamo un gruppo giovane, che può e deve crescere tanto. Stiamo dimostrando nel presente che possiamo fare grandi cose. Sono molto ottimista”.

PELLEGATTI PARLA DI UN CLAMOROSO SCAMBIO TRA MILAN E INTER >>>