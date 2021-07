Ibra si rivolge al pallone: “Mi sei mancato amore, ma devo ancora lavorare”

Ibra non vede l'ora di tornare ad aiutare la squadra in campo. Ma c'è ancora da lavorare: questa la sua simpatica story Instagram

Un vera e propria love story quella tra Ibra e il pallone da calcio. Lo svedese, nel finale della scorsa stagione, ha riportato un infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare le ultime partite e l'Europeo. Ma il passato è già alle spalle e Zlatan non vede l'ora di tornare a fare quello che più gli piace: giocare a calcio. Curiose le immagini pubblicata su Instagram, in cui si rivolge al pallone chiamandolo 'amore mio', confidandogli un sincero 'mi sei mancato'. Ma il sentimentalismo lascia subito spazio alla realtà. Prima di tornare a giocare 'c'è ancora bisogno di lavorare'. Ecco le sue storie Instagram. Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.