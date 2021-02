Ibra-Lukaku, Procura apre inchiesta. Ziliani: “E su Suarez-Perugia nulla?”

L’inchiesta Ibra-Lukaku, la polemica di Ziliani

E’ notizia di poche ore fa l’apertura dell’inchiesta da parte della FIGC per la lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Un episodio che in molti giudicano come una normale lite di gioco, ma che in molti stanno additando come ‘razzismo’. Per questo motivo la Procura ha deciso di convocare anche Valeri, arbitro del match di Coppa Italia, per ulteriori delucidazioni in merito. Sfruttando questa notizia Paolo Ziliani, noto giornalista, è intervenuto su Twitter in modo abbastanza polemico. Ziliani non si mostra affatto d’accordo sulla scelta e pone poi l’attenzione sul mancato intervento nel caso Suarez-Perugia, con la Juventus parte attiva nello scandalo cittadinanza italiana dell’attaccante dell’Atletico Madrid. Ecco il post.

