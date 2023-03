Giornata Mondiale della Sindrome di Down: il messaggio del Milan sui social

Iniziativa importante del Milan, club sempre attento a lanciare dei messaggi positivi. E non poteva che farlo anche oggi durante la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. Attraverso un post pubblicato su Twitter, il club ha pubblicato una foto che ritrae mister Stefano Pioli in compagnia di alcuni ragazzi con Sindrome di Down accompagnata da una bella frase. "La diversità è una ricchezza. Il calcio è per tutti", è quanto apparso sul profilo social del Milan. Mercato Milan, da Retegui a Okafor: sarà rivoluzione in attacco.