Gimenez saluta il Feyenoord: “Ti porterò nel mio cuore per sempre”

"Con tante emozioni contrastanti voglio dire solo una semplice cosa GRAZIE. Grazie di cuore a tutti per tutto quello che mi avete dato, per tutto il vostro amore, tutto il vostro affetto, e tutta la vostra passione. Spero di essere riuscito a restituirtene almeno una parte. Il calcio è così, un momento sei qui, quello dopo sei altrove. Questo messaggio è solo di gratitudine. Non so come ringraziarvi, a nome mio e della mia famiglia. Ci avete accolti fin dal primo giorno e ci avete fatto sentire a casa. Abbiamo realizzato cose belle insieme. Spero che mi ricorderai sempre come un figlio di Dio che ha dato tutto per il club. Non ti dimenticherò mai. Ricorda sempre... Non camminerai mai da solo.