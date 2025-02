Costacurta su Gimenez: “Un centravanti classico, può fare bene al Milan”

Secondo Costacurta, Santiago Gimenez rappresenta un acquisto molto promettente per il Milan. “Penso possa essere un buon attaccante per il Milan, promette bene”, ha concluso l’ex capitano rossonero.

Le parole di Costacurta non fanno che confermare le buone aspettative intorno al giovane messicano, che si prepara a iniziare la sua avventura con la maglia rossonera. Con le sue qualità fisiche e tecniche, Gimenez potrebbe davvero diventare un punto di riferimento importante per l'attacco del Milan nella seconda parte di stagione.