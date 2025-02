Gimenez carica i tifosi in vista del Bologna: “Pronto per domani!”

Domani sera, alle 20.45, lo stadio Renato Dall'Ara sarà il teatro di un recupero fondamentale per entrambe le squadre: Bologna e Milan si affronteranno in una partita che ha il sapore di una finale per la qualificazione alla Champions League. Le due formazioni, attualmente appaiate al settimo e ottavo posto con 41 punti, si giocano una fetta importante delle loro ambizioni europee in questa stagione.