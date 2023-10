Milan, la gioia di Leao: “Vincere con questo club ha un sapore speciale”

Il Diavolo vince per 1-0 sul campo del Genoa grazie alla rete di Pulisic nel secondo tempo. Anche Rafael Leao , attaccante del Milan , ha pubblicato su X la gioia per la vittoria del Milan sul campo del Grifone. Ecco il post di Rafa.

"Vincere queste partite in questo club ha un sapore speciale! Forza Milan". Il portoghese ha pubblicato sui social tre foto allo stadio Luigi Ferraris condividendo la gioia della vittoria dei rossoneri. Per il Milan ora la sosta in testa alla classifica poi un tour de force: Juventus, PSG e Napoli. LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, le partite sporche che possono far vincere un campionato