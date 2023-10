Genoa-Milan, Ravezzani: “Gol di Pulisic come quello di Udogie”

"Tifo detector: tutti quelli che si scandalizzarono per il gol di Udogie (Milan-Udinese) devono rifarlo ora con Pulisic. Quelli che invece non lo menzionarono nemmeno devono tacere. In tutti gli altri casi siamo di fronte a faziosi (che sono una parte cospicua e deleteria)". LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, le partite sporche che possono far vincere un campionato