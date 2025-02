Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha ricordato Silvio Berlusconi in una data importantissima per il club rossonero

Quella del 20 febbraio è una data che i tifosi del Milan non possono dimenticare, soprattutto coloro che hanno vissuto l'epoca di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi . Esattamente 39 anni fa, infatti, il compianto Cavaliere acquistava il club rossonero salvandolo dal fallimento e dando il via ad una lunga presidenza che lo ha portato a vincere 29 trofei da numero uno del Diavolo.

Quella di oggi sembra un'epoca lontana rispetto, ma non sono passati molti anni dalla cessione del Milan ad altri proprietari. Nonostante ciò l'amore di Adriano Galliani per il club di cui è stato dirigente per tantissimo tempo è rimasto intatto, come normale che sia. L'amministratore delegato del Monza, a questo proposito, ha pubblicato un post sul proprio profil0 'Facebook' ricordando questo importante anniversario. Ecco, dunque, le sue parole.