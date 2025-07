Sotto i post social del Bruges, molti tifosi del Milan hanno commentato in merito alla trattativa Ardon Jashari. La mossa dei belgi

Ardon Jashari e il Milan , una storia d'amore non ancora iniziata e che già rischia di saltare. Il centrocampista svizzero è il grande obiettivo del calciomercato rossonero, ma il Bruges continua ad alzare il muro, nonostante la voglia matta del calciatore di sposare, appunto, la causa del Diavolo. Ecco l'ultima puntata della telenovela.

'Free Jashari', la telenovela si sposta sui social: il Bruges limita i commenti

Sotto i post su Instagram del Bruges, molti tifosi del Milan hanno commentato in merito alla trattativa Ardon Jashari: "Free Jashari" è il commento più usato, ma non solo. Tante lamentale, gif satiriche e ex leggende del Milan con la Champions League. Un vero e proprio caos social, tanto che il Bruges ha dovuto limitare i commenti sui propri profili.