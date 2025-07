"Quello che risulta è che il Bruges non prenda in considerazione l'offerta del Milan. I belgi insistono: vogliono almeno 35 milioni di base per poi arrivare a 40 con eventuali bonus. Questa è la posizione del club. Il Milan aveva preso posizione con Tare, vedremo cosa farà. Il Bruges fa sapere proprio di non volere prendere in considerazione l'offerta, continua il braccio di ferro per ora. Jashari continua a spingere e sperare per il Milan". Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: le ultime su Ardon Jashari e Giovanni Leoni nel suo video su 'YouTube'.