Calciomercato Milan, Romano: “Vasquez alla Roma: sarà il vice di Svilar”

Il portiere colombiano classe 1998 Devis Vasquez , dopo una buona stagione in prestito all’ Empoli , non è stato riscattato dal club toscano. Nei giorni scorsi, il giocatore ha scelto di risolvere il suo contratto con il Milan , diventando così svincolato .

Calciomercato Milan, Massara ha scelto Vasquez come vice-Svilar

Nelle ultime ore, Vasquez è stato proposto alla Roma dal suo agente, dove ha trovato l’interesse di un suo grande estimatore: Frederic Massara. Fu proprio Massara, infatti, a portarlo al Milan nel gennaio 2023 dal Guarani per 800mila euro. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la candidatura di Vasquez ha convinto l’ex dirigente rossonero, che ha deciso di ingaggiarlo come vice di Mile Svilar. Queste le parole di Romano: "Devis Vasquez firma per l'AS Roma come nuovo portiere di riserva dopo aver lasciato l'AC Milan".