Francia, Theo Hernandez: “Onorato e orgoglioso per la mia prima partita”

Theo Hernandez, esterno del Milan, è intervenuto sui social per esprimere la propria soddisfazione dopo l'esordio con la Francia

Theo Hernandez ha giocato per 90 minuti al suo esordio con la nazionale francese. L'esterno del Milan, attraverso i suoi profili social, non poteva che celebrare un evento atteso da diversi mesi. Queste le sue dichiarazioni: "Bella vittoria. Molto orgoglioso e onorato di aver giocato la mia prima partita in maglia 'bleu'. Grazie a tutti per il supporto". Ecco il post. Le Top News di oggi sul Milan: futuro Castillejo, retroscena Asensio e tanto altro