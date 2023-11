Francia, convocati tre giocatori del Milan: storica chiamata per Zaïre-Emery

Deschamps ha diramato la lista dei convocati per gli impegni della Francia: presenti in tre del Milan. Storica chiamata per Zaïre-Emery

"I 23 giocatori chiamati. Prima convocazione per Warren Zaïre-Emery". Per il centrocampista del PSG una chiamata storica a soli 17 anni di età. Grande presenza, come al solito, per il Milan: i rossoneri chiamati da Deschamps sono Maignan, Theo Hernandez e Giroud. Tre pilastri per la nazionale francese e anche per il Milan. Per la Francia due impegni nella prossima sosta: il 18 novembre contro Gibilterra e poi il 21 contro la Grecia, entrambe valide per la qualificazione ad Euro2024 (i francesi sono già qualificati).