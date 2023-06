Fontana, l’omaggio a Ibrahimovic: “Leader in campo e fuori dal campo”

Come riportato dal proprio profilo Instagram, Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto omaggiare Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan Ibrahimovic saluta ufficialmente il Milan. Non ha ancora comunicato se lascerà l’attività agonistica o continuerà a giocare. Gli rivolgo un saluto da tifoso rossonero e un ringraziamento per la collaborazione che ha offerto alla Regione Lombardia durante il periodo del covid e in ogni occasione in cui lo abbiamo coinvolto nelle nostre iniziative".