Fontana: “La Curva Sud ha vinto il derby. E non lo dico da milanista”

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha voluto fare i complimenti alla Curva Sud per la coreografia esposta nel derby Milan-Inter

Il gesto della Curva Sud, in occasione del derby Milan-Inter, non è rimasto di certo inosservato. La coreografia del tifo organizzato rossonero ha voluto omaggiare tutte le persone che, da un anno e mezzo, stanno lottando in prima linea contro la pandemia. Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha dedicato un bel tweet indirizzato proprio alla Curva Sud, ringraziata calorosamente per una coreografia definita 'storica'. E non perché è un tifoso del Milan, anzi... Ecco il messaggio: "I veri vincitori del derby di ieri sera sono i tifosi della Curva Sud. E non lo dico da milanista. Un messaggio eccezionale per una coreografia che resterà per sempre nella storia dello sport. Grazie ragazzi!!!". Rinnovo Romagnoli sempre più complicato: il Milan studia una soluzione low cost per sostituirlo