Calciomercato Milan – Romagnoli, rinnovo difficile. Spunta l’idea low cost

Nonostante sembra che Alessio Romagnoli voglia rinnovare, non ci sono passi avanti per il prolungamento del capitano classe 1995, che quindi potrebbe andare via a zero nel prossimo calciomercato. Nel caso in cui Romagnoli andasse via a zero, ovviamente, serviranno rinforzi. Al momento le possibilità che il numero 13 rinnovi sono davvero minime. Il suo agente è Raiola, con cui non è mai facile trattare, e inoltre ha già uno stipendio molto alto: sono 5 i milioni netti che percepisce ogni anno il difensore rossonero. Tanti, troppi per le sue prestazioni e per le casse del club. Solo nel caso in cui accettasse di tagliarsi lo stipendio potrebbe esserci la speranza di vederlo ancora milanista con la fascia al braccio.