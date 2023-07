Fondazione Milan: “Stagione 2022-2023 speciale, grazie per il sostegno”

Attraverso il proprio profilo Instagram, Fondazione Milan ha condiviso un messaggio di ringraziamento per la stagione 2022/23

Attraverso il proprio profilo Instagram, Fondazione Milan ha condiviso un messaggio di ringraziamento per la stagione 2022/23: "La stagione 2022-2023 di Fondazione Milan si è conclusa ed è stata davvero speciale! Abbiamo celebrato il nostro 20° anniversario, orgogliosi del nostro passato e determinati ad affrontare le sfide future. Abbiamo inaugurato nuovi progetti sia in Italia che all'estero, promuovendo l'importanza dello sport e dei suoi valori con particolare attenzione all'inclusione sportiva per giovani con disabilità o a rischio emarginazione sociale".