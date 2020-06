Fondazione Milan, Massaro consegna le prime due automediche ad Areu

MILAN NEWS – I ‘brand ambassadors‘ del Milan, in questi giorni, sono al lavoro. Dopo Franco Baresi, che ieri ha consegnato al Politecnico di Milano le prime 100 maglie speciali del Milan destinate al personale medico-ospedaliero come ringraziamento per chi lotta ogni giorno contro il coronavirus, oggi è toccato a Daniele Massaro.

Massaro, infatti, ha consegnato, presso la sede principale di AREU Lombardia, a Milano, le prime due ‘Seat Ateca‘, destinate ad essere utilizzate come automediche, che integreranno il reparto auto dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza in supporto medico-sanitario dei cittadini di Milano e dei lombardi.

In totale, saranno dieci le automediche che il club di Via Aldo Rossi donerà ad AREU. INTANTO, SUL FRONTE MERCATO, IL PSG INSISTE PER UN TOP PLAYER DEL DIAVOLO >>>