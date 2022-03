Florenzi: “Sono stati giorni duri ma avremo un futuro migliore” | News

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha espresso il suo pensiero sui social dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale

Se nel 2017 ha fatto male, probabilmente la sconfitta contro la Macedonia ha fatto ancora più male. L'Italia, com'è ormai noto a tutti, non parteciperà ai prossimi Mondiali in Qatar in quanto è stata eliminata nella semifinale dei play off contro la Nazionale balcanica. Una grossa delusione per tutto il movimento calcistico italiano e non solo. In merito a questo epocale e tragico evento, sportivamente parlando, Alessandro Florenzi ha espresso il suo pensiero attraverso un post pubblicato su Instagram. Questo il suo messaggio apparso sul social: