Calciomercato Milan – Via Brahim, dentro un top player? La situazione

Il Milan, in questo periodo, è concentrato su due fronti: campo e calciomercato. Campo perché la squadra di Stefano Pioli, a otto giornate dalla fine della Serie A, è in vetta alla classifica e vuole restarci, per conquistare quello Scudetto che, ai rossoneri, manca dal 2011. Mercato perché Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, hanno già intavolato trattative importanti in vista della prossima stagione. La trequarti rossonera, in particolare, potrebbe subire un restyling.