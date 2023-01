Fiorentina Women, Tucceri Cimini: “Non vedo l’ora di lottare con questa maglia”

Dopo aver vestito la maglia del Milan per quattro stagioni, Linda Tucceri Cimini da oggi è una nuova calciatrice della Fiorentina. In giornata è arrivata l'ufficialità del trasferimento nella squadra allenata da Patrizia Panico e l'ormai ex rossonera ha mostrato tutta la sua felicità per l'inizio di questa nuova avventura sui social. "Nuovo Anno, Nuova Squadra! Grazie Fiorentina, non vedo l’ora di iniziare a lottare per questa maglia e questi colori", le parole pubblicate da Tucceri Cimini accompagnate da una sua foto con la maglia viola. Mercato Milan, i retroscena dei rinnovi di Bennacer e Kalulu