Fiorentina-Milan, ecco le foto dell’allenamento rossonero

"Il nostro mercoledì prima di Fiorentina-Milan". Nelle foto si possono vedere i giocatori del Milan al lavoro con il rientro di Dest e Davide Calabria. Foto dedicata anche a Mike Maignan. Insomma, i rossoneri si stanno preparando per una trasferta molto importante con punti in palio davvero preziosi per la zona Champions League. Il Diavolo non può fermarsi, perché le altre squadre non sono lontane e l'obiettivo resta molto importante. Rinnovo Leao, Pedullà: “Ottimismo del Milan senza fondamento”