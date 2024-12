Luca Celico Leite, classe 2008, è il figlio di Caroline Celico e di Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan: in campo sembra tutto suo padre

Il 10 giugno 2008 è venuto al mondo Luca Celico Leite , figlio di Caroline Celico e di Ricardo Kaká , ex fuoriclasse del Milan e del Real Madrid . Il ragazzo, sin dalla più tenera età, ha coltivato la passione del padre per il calcio ed i risultati, evidenti, sono sotto gli occhi di tutti.

Sta circolando nelle ultime ore, sul web, un video del giovane figlio di Kaká divertirsi in campo con i suoi coetanei, casacca numero 9 sulle spalle: nelle movenze, nel modo di correre e di impostare l'azione, ma anche per come scatta verso la porta avversaria sembra, davvero, un giovane clone del suo famoso genitore.