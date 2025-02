Feyenoord-Milan, papera di Maignan: arriva il mea culpa ufficiale

Che uno dei peggiori in campo in Feyenoord-Milan sia stato Mike Maignan è un aspetto incontrovertibile e dovrebbero essere d'accordo tutti. L'estremo difensore transalpino ha preso una sfilza di '4' sui principali quotidiani sportivi in edicola questa mattina, segno di una prestazione nel complesso non brillante. Certo, quella papera vera e propria sul tiro di Igor Paixao pesa un macigno sul risultato finale e si va ad aggiungere ad una serie di errori più o meno gravi commessi nel corso delle ultime uscite. Perché diciamoci la verità, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.