Milan, brutto errore di Maignan: rinnovo in bilico? Ecco cosa filtra

Dopo il brutto errore in Feyenoord-Milan, può tornare in bilico il rinnovo di Mike Maignan? Ecco cosa filtra in merito alla questione

Fabio Barera Redattore 13 febbraio 2025 (modifica il 13 febbraio 2025 | 09:31)

La prestazione offerta contro il Feyenoord potrebbe aver messo in qualche modo in dubbio il rinnovo di Mike Maignan con il Milan? È una domanda, questa, che si fanno in tanti. L'estremo difensore rossonero, effettivamente, ha condannato i suoi alla sconfitta al 'De Kuip' di Rotterdam a causa di un suo brutto errore sul tiro tutt'altro che irresistibile di Igor Paixao. Il fatto è che non è la prima volta che 'Magic Mike' si rende protagonista di un match sottotono. Seppur in assenza di altre papere, ci sono state diverse occasioni in cui è stato sotto la sufficienza per altri errori.