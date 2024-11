Ex Milan, Ziege perde la moglie Pia: lo straziante messaggio sui social

"Il nostro mondo si è fermato dal 4 novembre. Pia ha chiuso gli occhi per sempre dopo una lunga e grave malattia. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno percorso con noi questo lungo e difficile cammino, così come per la grande simpatia e compassione. Pia, vivrai per sempre nei nostri cuori. E ci sono sempre tracce della tua vita, pensieri, immagini, momenti. Ci ricorderanno di te, ci renderanno felici e tristi e non ci faranno mai dimenticare di te". LEGGI ANCHE: Milan, Jovic è un mistero: Fonseca ci sta dicendo tutta la verità?