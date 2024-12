Ex Milan, Tonali segna una doppietta e Leao lo incita sui social | FOTO

Il Newcastle, ieri sera, ha giocato i quarti di finale della Carabao Cup contro il Brentford ed ha vinto 3-1. Tonali ha segnato una doppietta e, su Instagram, ha postato alcune foto del match scrivendo: "Happy for the goals tonight and a win to secure a spot in the semis. Let’s keep it this way!". Traduzione: "Felice per i gol di stasera e per la vittoria che ci assicura un posto in semifinale. Continuiamo così!".