Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Ex Milan, Tonali presto papà! Ecco l’annuncio con la moglie | FOTO

SOCIAL

Ex Milan, Tonali presto papà! Ecco l’annuncio con la moglie | FOTO

Sandro Tonali Newcastle
Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha annunciato insieme a sua moglie, Giulia Pastore, di aspettare un bambino
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha annunciato insieme a sua moglie, Giulia Pastore, di aspettare un bambino. La coppia si è sposata qualche settimana fa con il bambino che dovrebbe nascere il prossimo gennaio. Ecco il post sul social Instagram.

Ex Milan, l'annuncio di Tonali: a gennaio diventerà padre. Il post

"Tre cuori, un sogno ed un piccolo paio di scarpe in attesa di essere riempite. Gennaio 2026".

LEGGI ANCHE: Emergenza attacco in casa Milan: dopo Leao, la sfida passa per Gimenez>>> 

Tutta la redazione di PianetaMilan fa i migliori auguri alla coppia per il presente e per il futuro. Ricordiamo i numeri di Tonali al Milan: 130 presenze in tutte le competizioni con 7 gol e 13 assist.

Leggi i
commenti
Rubriche: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA