Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha annunciato insieme a sua moglie, Giulia Pastore, di aspettare un bambino. La coppia si è sposata qualche settimana fa con il bambino che dovrebbe nascere il prossimo gennaio. Ecco il post sul social Instagram.
Ex Milan, Tonali presto papà! Ecco l'annuncio con la moglie | FOTO
Ex Milan, Tonali presto papà! Ecco l’annuncio con la moglie | FOTO
Ex Milan, l'annuncio di Tonali: a gennaio diventerà padre. Il post
"Tre cuori, un sogno ed un piccolo paio di scarpe in attesa di essere riempite. Gennaio 2026".
Tutta la redazione di PianetaMilan fa i migliori auguri alla coppia per il presente e per il futuro. Ricordiamo i numeri di Tonali al Milan: 130 presenze in tutte le competizioni con 7 gol e 13 assist.
