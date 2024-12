Ecco la reazione di Alessandro Costacurta alle dichiarazioni dell'ex calciatore del Milan, Taribo West, in merito alle sue qualità

Negli ultimi giorni è tornata virale un'intervista rilasciata nel lontano 2013 da Taribo West, ex calciatore del Milan, ai microfoni di 'supersport.com'. In modo particolare in quell'occasione l'ex difensore aveva spiegato di essere addirittura più forte di Paolo Maldini e di Alessandro Costacurta, ma di essere stato 'scartato' da Alberto Zaccheroni, al tempo tecnico rossonero.