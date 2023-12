Ex Milan, Scarnecchia choc: “Ho avuto un infarto in piazza Duomo”

Roberto Scarnecchia, ex attaccante che ha militato nel Milan nel 1984-85 è stato vittima di un infarto. Il 65enne, come da lui stesso raccontato in un lungo video pubblicato tra le sue storie di Instagram, mentre passeggiava in piazza Duomo a Milano è stato colpito dal malore, ma se l'è cavata anche grazie al pronto intervento di un medico che si trovava li per pure caso. Ecco le sue parole.