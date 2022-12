Ex Milan – Romagnoli ricorda Mihajlovic: “Eri unico, mi mancherai” (FOTO)

Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, ha ricordato con un post pubblicato su Instagram il suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Tanti ex compagni e giocatori allenati dal serbo lo hanno ricordato con un messaggio o una foto pubblicata sui propri profili social. Tra questi c'è anche Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan che deve tanto, se non tutto, a Mihajlovic. Durante l'esperienza sulla panchina della Sampdoria, l'ex allenatore del Bologna aveva dato fiducia al giovane difensore proveniente dalla Roma, tanto da volerlo fortemente anche al Milan. Galliani accontentò Mihajlovic e Romagnoli ha indossato non solo la maglia rossonera, ma anche la fascia da capitano per diverse stagioni.