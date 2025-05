Ex Milan, Reina annuncia il ritiro: ecco il suo messaggio

"È stato molto più lungo di quanto avessi sognato e mi è diventato così breve che l'avrei rivissuto. A soli tre giorni dall' 'ultimo ballo' mi vengono in mente tante emozioni, persone e viventi che riesco solo a riassumere con un immenso GRAZIE. Il mio sentito ringraziamento a tutte quelle persone che hanno incrociato il mio cammino, il più grande patrimonio di questa professione, ne porto un pezzetto e non dimentico che mi hanno aiutato a vivere questo autentico privilegio di carriera di calciatore. Mi sento orgoglioso e tranquillo di ogni momento vissuto; quelli cattivi perché mi hanno insegnato, quelli buoni perché mi hanno reso un ragazzo straordinariamente felice. Grazie a Dio per avermi benedetto con una famiglia che è responsabile di tutto ciò che di bello mi è successo e alla quale non avrò anni di vita per restituirlo. Ci vediamo presto, nuovi progetti in arrivo e il calcio scorre nelle mie vene... Non capirei questa vita senza di lui".