Ex Milan, Pirlo: “Ringrazio il Karagumruk, da oggi avete un tifoso in più”

Il messaggio social di Andrea Pirlo al Fatih Karagumruk

"È stato un anno importante, intenso, ricco di crescita personale e professionale. Ho conosciuto e apprezzato una città bellissima e una nuova cultura. Alla fine ha prevalso il desiderio di trovare una nuova sfida. Ringrazio di cuore il Karagumruk e tutti i suoi tifosi per avermi sostenuto dal primo giorno ed aver compreso la mia scelta. Da oggi avete un tifoso in più".