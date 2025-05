Quanto accaduto nelle ultime ore a Lucas Paquetà , ex calciatore del Milan , con conseguente spiegazione da parte della moglie sui social, è qualcosa a cui mai avremmo voluto assistere. Il brasiliano, attualmente in forza al West Ham , è infatti stato ammonito nel corso della sfida contro il Tottenham ed è scoppiato in lacrime. Ricordiamo infatti come il ragazzo sia stato accusato di aver influenzato quattro partite per scommesse. Dopo essere stato calmato dai compagni di squadra ha ripreso la partita, ma dopo 7' è stato sostituito. La moglie Maria Eduarda Fournier , sul proprio profilo 'Instagram', ha voluto dire la sua.

Ex Milan, Paquetà e il pianto dopo il cartellino giallo: la moglie spiega il motivo

"Non ho mai detto niente qui, e forse non avrei dovuto! Mio marito ha una forza che ammiro e che mi impressiona! Viviamo questo incubo da due anni e lui è sempre forte…ha sempre avuto in testa che si sarebbe difeso solo al momento giusto e nel posto giusto! Non c'è niente contro di lui. Non l'avete mai notato? Comunque, Dio sa tutto, e solo lui sa perché stiamo passando questo! E solo grazie a lui stiamo bene e viviamo felici come una famiglia! Vorrei solo che la gente lo rispettasse… La gente è cattiva e ingiusta, senza sapere nulla!".