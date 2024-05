Arriva l'annuncio sui social: Paolo Maldini, ex capitano ed ex dirigente del Milan, è pronto a parlare. Ecco i dettagli del suo intervento

L'annuncio è arrivato tramite i social e Paolo Maldini, ex capitano ed ex dirigente del Milan, potrebbe tornare presto a parlare. Già qualche mese fa l'ex numero 3 del club rossonero, a diversi mesi dal suo esonero, aveva rilasciato una lunga intervista ai microfoni togliendosi più di un sassolino dalla scarpa nei confronti di chi, pochi mesi prima, lavorava a stretto contatto con lui. Non solo, perché poi nei mesi successivi c'è stata qualche altra scaramuccia a distanza, come dimostrano le ultime parole di Paolo Scaroni a cui la leggenda del Diavolo ha sempre risposto a tono.