Ex Milan – Oddo compie 45 anni: gli auguri social del club rossonero

Auguri di buon compleanno del Milan a Massimo Oddo, ex difensore rossonero ed oggi allenatore: ecco il post su 'Twitter del Diavolo

Nato a Pescara il 14 giugno 1976 , oggi Massimo Oddo , ex difensore del Milan , compie 45 anni . Il club rossonero, con un post sui propri canali social ufficiali, ha voluto augurargli buon compleanno di vero cuore.

Oddo, oggi stimato allenatore, crebbe nel settore giovanile del Milan ma, dopo un infinito giro d'Italia, tornò a vestire la maglia rossonera soltanto nel gennaio 2007 , all'età di 30 anni. Fu acquistato dalla Lazio in cambio di 7,75 milioni di euro e la cessione definitiva del cartellino di Pasquale Foggia , che già giocava nella Capitale.

Con il Milan, quindi, Oddo ha giocato fino al 2011, se si esclude una parentesi di una stagione (2008-2009) in prestito al Bayern Monaco, in Germania. Con il Diavolo ha totalizzato 80 gare tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e finali varie. Ha vinto cinque trofei in rossonero.