Carnevale: “De Paul al Milan? L’interesse c’è. Su Hauge…” – ESCLUSIVA

Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. In primo piano ovviamente De Paul

Salvatore Cantone

Una nuova esclusiva per i lettori di Pianetamilan.it. La nostra redazione ha contattato Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese. L'ex attaccante è stato uno dei grandi protagonisti del Napoli di Diego Armando Maradona, che proprio in quelle stagioni si giocava lo scudetto con il Milan. Carnevale ci ha parlato ovviamente di Rodrigo De Paul, centrocampista bianconero accostato con insistenza al club rossonero. Ecco le sue parole.

Buongiorno Carnevale. Ci fa un commento sulla stagione di De Paul?

"E' stata la stagione della consacrazione per De Paul. Un'annata davvero bella. Sul piano personale è stato determinante De Paul per la salvezza dell'Udinese. E' cresciuto molto: ha trovato l'ambiente ideale a Udine che è il posto giusto per i giovani. Ora non è più giovane, ma in tre anni si è guadagnato anche la Nazionale argentina. Credo che ci siano dei meriti anche da parte nostra: lo abbiamo messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. E' stato un vero leader e oggi lo è anche a livello di Nazionale. Non ci dimentichiamo che De Paul gioca vicino a un certo Lionel Messi".

Lei dunque crede sia pronto per un top club?

"De Paul può giocare in tutte le squadre che giocano in Serie A e anche in Europa, cioè per i club che fanno la Champions League. E' un giocatore di grande qualità ed è un leader. Anche a livello fisico ha dimostrato di essere un giocatore da grandi competizioni. A me fa molto piacere: abbiamo riportato al top in Italia un giocatore che aveva "fallito" a Valencia. C'è grande soddisfazione anche da parte nostra".

Da settimane si parla di un interesse da parte del Milan per De Paul. Ci può dire qualcosa in merito?

"L'interesse c'è. E' un giocatore sulla bocca di tutti. Poi che lui vada al Milan, al Napoli o alla Juventus è tutto possibile. De Paul ormai è diventato un giocatore ambito da tutte le squadre di Serie A e di Europa. Poi la scelta finale spetta a lui: se dovesse rimanere a Udine sarei felice visto che è un giocatore determinante. La scelta in ogni caso la farà solamente De Paul: adesso sta disputando la Coppa America ed è concentrato su quello. Lui comunque è stato chiaro nelle varie interviste sulla sua volontà di provare una nuova esperienza. Gli accordi tra De Paul e l'Udinese li sanno solo lui e la società: io posso solamente dire che è un grande giocatore e che può ambire a giocare la Champions. E' molto forte".

Secondo lei, a sensazione, ci sono più possibilità che resti in Italia o che vada all'estero?

"Sono responsabile dello scouting dell'Udinese: il mio compito è quello di segnalare al presidente, ma è lui quello che tirerà le conclusioni. Non lo so dove potrà giocare. Le sensazioni sono positive perchè so che è ambito dalle squadre di Serie A e da quelle estere. Davvero non so se resterà in Italia o se magari giocherà all'estero".

Ultima domanda su Hauge. Si parla nelle ultime settimane di un interesse da parte dell'Udinese

"Noi monitoriamo tutti. E' un buonissimo giocatore. L'Udinese guarda e osserva tutti i giocatori, non solo Hauge, che conosciamo da prima che arrivasse al Milan. Monitoriamo tutti e poi si vedrà".