Ex Milan, Mati Fernandez dice basta: lascia il calcio a 36 anni

"Per sempre riconoscente". L'ex fantasista ha taggato tutte le squadre con cui ha giocato in carriera compreso il Milan. Matias Fernandez dice basta, appende le scarpette al chiodo. Il cileno si ritira dal calcio professionistico a 36 anni, come annunciato da lui stesso sulle sue pagine social. In carriera ha giocato in Serie A con la Fiorentina dal 2012 al 2016 e nei mesi successivi con il Milan. Si ricordano, tra le altre cose, anche i suoi trascorsi tra Sporting, Villarreal e nazionale cilena.